منحة بـ 10 ملايين سنتيم لعمال بريد الجزائر

إقرار المنحة جاء بعد اجتماع مجلس الإدارة نهاية الأسبوع

50 ألف دينار تمنح لهم قبل عيد الفطر و50 ألف دينار قبل عيد الأضحى

أكثر من 27 ألف موظف يستفيد من زيادة في المنحة بـ3 ملايين سنتيم مقارنة بالعام الماضي

سيستفيد أكثر من 27 ألف موظف بمؤسسة بريد الجزائر، من منحة تقدّر بـ10 ملايين سنتيم، حيث سيتم تقسيمها إلى شطرين، على أن يتم صرف الشطر الأول المقدّر بـ5 ملايين سنتيم هذا الأسبوع قبل عيد الفطر، أما الشطر الثاني فسيتم صرفه قبل عيد الأضحى.

أسفر اجتماع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر المنعقد، نهاية الأسبوع الفارط، على قرار يتعلق بصرف منحة تقدّر بـ10 ملايين سنتيم، والتي تمس أكثر من 27 ألف موظّف بالمؤسسة.

وحسبما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ«النهار»، فسيتم صرف الشطر الأول من المنحة والمقدّر بـ5 ملايين سنتيم خلال هذا الأسبوع، أي قبل عيد الفطر المبارك، فيما سيتم صرف الشطر الثاني من المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

وعرفت هذه المنحة زيادة بأكثر من 3 ملايين سنتيم خلال هذه السّنة، بالمقارنة مع السنة الفارطة، وجاءت بعد الأرباح التي حقّقتها مؤسسة بريد الجزائر، حيث سيتم توزيعها خلال كل سنة حسب الأرباح التي تحقّقها المؤسسة، والتي يستفيد منها أكثر من 27 ألف موظّف.

إلى ذلك، شرع بريد الجزائر في إطار البرنامج المسطر لسنة 2018، في استكمال عملية الإدماج التدريجي للعمال المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت، وذلك بإدراج حصة ثانية تتمثل في تحويل 584 عقد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة، وما يعادل تحويل 502 عقد عمل في إطار العمل المدعم إلى عقود عمل غير محددة المدة.

وتتواصل هذه العملية إلى غاية تسوية وضعية كل الموظفين المؤقتين، أي بمجموع 3225 عامل في وضعية توظيف مؤقت بالصيغتين في آفاق سنة 2019، حيث تراعي عملية الإدماج التدريجي لهذه الفئة من العمال أولويات تترتب وفق معايير، منها الأقدمية والوضع العائلي والسن وكذا السوابق التأديبية.