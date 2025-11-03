منحة حكومية.. البنك الوطني الجزائري يصدر بيانا هاما!

فنّد البنك الوطني الجزائري اليوم الإثنين، الرسائل الاحتيالية التي يتم نشرها باسمه. مفادها أن المؤسسة البنكية تمنح مبلغ مالي يقدّر بـ 52 ألف دج مقابل الإجابة على استبيان.

وحسب بيان للبنك، فإنه وعلى إثر انتشار رسالة احتيالية مؤخرًا عبر الإنترنت تحت اسم “BNA - Subvention gouvernementale” “منحة حكومية من البنك الوطني الجزائري. فحواها أنّ مؤسستنا البنكية تمنح مبلغ مالي يُقدّر بـ (52,000دج) مقابل الإجابة على استبيان.

وأكد البنك الوطني الجزائري بصفة قطعية، بأنّه لا علاقة له بهذه الرسالة أو الاستبيان المزعوم حول “منحة حكومية”. كون المؤسسة البنكية لا تطلب من زبائنها الكرام أو عامة المواطنين الإجابة على استبيانات. أو تقديم معلومات حسّاسة مقابل جوائز مالية.

وأشار البنك الوطني الجزائري، إلى أنه على المواطنين الراغبين في الحصول على أي معلومات رسمية أو إعلانات حول منتجات وخدمات البنك، الاطلاع على منشورات حسابات البنك الرسمية المُوَثقة على وسائط التواصل الاجتماعي، وفقط. داعيا إلى الحذر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور