منحة دراسية بكوريا الجنوبية لمتابعة الماستر والدكتوراه

أعلنت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة عن فتح باب الترشح للاستفادة من منحة CIAT الدراسية بجمهورية كوريا الجنوبية. الموجهة لفائدة الموظفين الإداريين الراغبين في متابعة الدراسة في طوري الماستر والدكتوراه. وذلك في إطار برامج التعاون الدولي وتطوير الكفاءات البشرية، ووفقًا للعرض المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوفر هذه المنحة فرصة للموظفين الإداريين لمواصلة تكوينهم الأكاديمي في عدد من الجامعات الكورية، بما يتيح لهم اكتساب معارف وخبرات دولية. وتعزيز كفاءاتهم العلمية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على مسارهم المهني وعلى تطوير الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي.

وتشمل منح الماستر تخصصات متنوعة، أبرزها الحكومة الإلكترونية والإدارة العامة، وإدارة التغير المناخي والبيئة، وسياسات التنمية الاقتصادية. وسياسات الصحة وتمويل القطاع الصحي، والزراعة ذات القيمة المضافة العالية، وتنمية قطاع مصايد الأسماك العالمية. والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ومكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب الصحة الرقمية.

أما منح الدكتوراه فتشمل تخصصات تنمية قطاع مصايد الأسماك العالمية، والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي .ومكافحة الأمراض المعدية، والزراعة ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضحت الجامعة أن ملف الترشح يتضمن استمارة الترشح، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول. وكشوف النقاط الخاصة بجميع سنوات الدراسة، إضافة إلى نسخة من شهادة الليسانس أو الماستر حسب طور التكوين المطلوب.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور