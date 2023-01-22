منحة دراسية وأجرة شهرية بقيمة 300 دولار في هذا البلد

سيتمكن الطلبة الجزائريون الإستفادة من منحة دراسية كاملة التكاليف إضافة إلى أجرة شهرية بقيمة 300 دولار .

وقد أعلنت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح دراسية للطلبة غير السعوديين بجامعة الملك سعود بالرياض.

وأكدت المديرية، حسب التعليمة التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها أنه في إطار التعاون القائم بين الجامعة واتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، فقد تم الإتفاق على توفير منح دراسية للطلاب العرب للدراسة بالمرحلة الجامعية في عدد من كليات جامعة الأمير بن فهد.

وأفادت الأمانة العامة بهذه الجامعة أنها ستتحمل نفقات الرسوم الدراسية بالكامل. شاملة الكتب الدراسية، بالإضافة إلى السكن والانتقالات من وإلى الجامعة. كما تقدم راتبا شهريا قدره 300 دولار.

وأمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجهيز قائمة الطلبة المعنيين بهذه المنحة في أجل أقصاه 26 جانفي الجاري، مع التركيز على السيرة الذاتية للطلاب المرشحين.