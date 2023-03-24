منحة رمضان سُددت لكل مستحقيها عبر الوطن

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس الخميس، أن منحة شهر رمضان، قد سددت بالكامل لكل مستحقيها عبر كل الوطن قبل حلول شهر الصيام.

ونوهت الوزيرة في تصريح عقب وقوفها على سير العمليات التضامنية والبرنامج التضامني الخاص بشهر رمضان ببومرداس، بالعمل التحسيسي والإعلامي الجواري الذي تقوم به الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن بشكل دوري على مدار السنة.

ودعت الوزيرة، أعضاء هذه الخلايا، إلى اعتماد أساليب فعالة توصل الرسالة المرجوة إلى العائلات وربات البيوت.

وشددت على ضرورة التنسيق في إطار “تكاملي وتضامني” بين هذه الخلايا والقطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية وجمعيات المجتمع المدني والمرافقة.