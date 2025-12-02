منحة رمضان.. هذا آخر أجل لإيداع الملفات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن آخر أجل لإدياع طلبات الاستفادة من منحة رمضان هو 8 ديسمبر الحالي.

وفي هذا الإطار دعت العديد من البلديات عبر التراب الوطني، المواطنين الراغبين والمستوفون للشروط إلى التقرب من مكاتب النشاط الاجتماعي. من أجل ايداع طلباتهم للاستفادة من منحة رمضان الكريم. وهذا قبل انقضاء الآجال المحددة أعلاه و التي من غير الممكن استلام أي طلب بعد انقضائها.

كما يجب على المسجلين المستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025 أنهم معنيون أيضا بتجديد طلباتهم.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة، الذين تتوفر فيهم الشروط الاستفادة مباشرة إجراءات التسجيل عن طريق إحدى الصيغتين التاليتين:

إما من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبر الرابط التالي :

هذه الخدمة متاحة إلا للذين يحوزون على بطاقات https://prestations.interieur.gov.dz/solidariteramdhan التعريف الوطنية البيومترية.

أو عن طريق التقدم إلى مصالح البلدية مقر إقامتهم، والتسجيل وفقا لاستمارة طلب المنحة التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما يجب الحرص على استعلام جميع البيانات المذكورة في الاستمارة، وأن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة.

للإشارة، فإن هذه المنحة موجهة للأسر المعوزة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المذكورة في المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 25-06 المؤرخ 22 فبراير سنة 2025 المتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، وهي كما يلي: إذا كان الزوج والزوجة بدون دخل أو إذا كان مجموع الدخل الشهري الصافي لهما لا يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد وفق التنظيم بـ 20.000 دج، وأن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة.

