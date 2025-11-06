منحة رمضان..هذا موعد انطلاق التسجيلات

دعت المقاطعة الإدارية للرويبة ولاية الجزائر، مواطنات ومواطني الرغاية وهراوة إلى التسجيل للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان 2026.

وجاء في بيان المقاطعة “ليكن في علم جميع مواطني ومواطنات بلديات المقاطعة الإدارية للرويبة “الرويبة، الرغاية وهراوة”، أن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان الفضيل لسنة 2026”. “يكون ابتداء من يوم الأحد 9 نوفمبر إلى غاية 8 ديسمبر.

وعلى المعنيين بهذه المنحة التقدم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية الإقامة مرفقين باستمارة معلومات حسب النموذج شخصية. صك بريدي مشطوب. نسخة طبق الاصل من بطاقة التعريف الوطنية.

أما بالنسبة للمستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025 فإنهم معنيون بتجديد طلباتهم حسب النموذج.

