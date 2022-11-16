منحة رمضان 2023 .. إنطلاق التسجيلات وهذه هي الشروط

أعلنت مختلف بلديات الوطن عن انطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان 2023.

ونشرت العديد من البلديات عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك اعلانا حول انطلاق عملية سحب استمارة طلب الاستفادة من المنحة.

وحددت الجهات المعنية في تكوبن ملف الحصول على المنحة الوثائق والتي يتم إيداعها على مستوى بلدبات إقامة المعنيين وهي:

كما حددت الجهات المعنية الوثائق التالية التي يجب أن ترفق بالملفات المودعة على مستوى البلديات :

إستمارة طلب منحة رمضان مصادق عليها من طرف المعني

شهادة ميلاد المعني في حال عدم وجود بطاقة تعريف بيومترية

صورة شمسية حديثة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

في حالة الإيواء يجب إيداع بطاقة الناخب

صك بريدي مشطوب للمعني

بطاقة عائلية تحتوي على الهوامش بالنسبة للنساء المطلقات أو الأرامل

إثبات الدخل