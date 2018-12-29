منحة شراء المساكن وترميمها لعمال التربية.. قريبا

يتم إدراجها في البرنامج الجديد بعد انتهاء عهدة اللجنة الحالية

40 ألف عامل بقطاع التربية استفادوا من منح بـ12.5 مليون

من المنتظر أن يتم رفع التجميد عن العديد من المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية بعد انتهاء مهلة فترة التمديد الحالية، وانتخاب لجنة أخرى منتصف السنة القادمة، ومن المنح التي ستعود منحة شراء مسكن وترميم المساكن إضافة إلى منحة شراء سيارات، حيث سيتم وضع برنامج جديد.

عرضت لجنة الخدمات الاجتماعية، مؤخرا، حصيلة عملها العهدة السابقة خاصة سنة 2018، حيث تم في هذه السنة تسوية الملفات العالقة الخاصة بالعمال المتقاعدين.

وقد استفاد أصحاب الملفات لسنة 2016 و2017، وكذا هذه السنة، من المنحة المقدرة بـ25 مليون سنتيم على دفعات، حيث يأخذ المعني الدفعة الأولى المقدرة بـ12.5 مليون سنتيم، وبعدها يتسلم الدفعة الثانية، وقد استفاد من هذه العملية حوالي 40 ألف متقاعد في انتظار تسوية وضعية 30 ألف آخرين.

ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة هذه السنة طرح مناقصات قصد اختيار الوكالات السياحية الخاصة بتنظيم رحلات العمرة أو رحلات سياحية، وقد أسفرت هذه العملية عن استفادة أكثر من 100 ألف عامل من هذه الرحلات طيلة ثلاثة سنوات من عمر العهدة.

كما تم الإعلان عن نقل المهام من اللجان القديمة المتواجدة على مستوى كل ولاية إلى أعضاء اللجان الجديدة المنتخبة، قصد الإسراع في صرف هذه الأموال المقدّرة إلى حد الآن بـ130 ألف مليار سنتيم، لفائدة الموظفين.

من جهة أخرى، فتحت لجنة الخدمات الاجتماعية تحقيقا معمقا لمعرفة المستفيدين الحقيقين من المنح التي يتم منحها كل مرة، وهذا بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من قبل عمال التربية الذين بقوا لعدة سنوات يدفعون الاشتراكات من دون الاستفادة من أي سنتيم.

واعترفت لجنة الخدمات الاجتماعية ضمنيا بأن بعض الولايات قامت ببعض التجاوزات، خاصة ما تعلق بعمرة الشتاء الخاصة بالسنة الماضية، حيث كشفت أن هنالك عمالا استفادوا من العمرة السنة الماضية، منحت لهم فرصة ثانية للاستفادة من العمرة هذه السنة، بالرغم من أن القانون الداخلي لا يسمح بذلك، لفتح المجال أمام زملائهم الذين لم يستفيدو.