منحة “فيرغسون” تفتح آفاق الدراسة أمام الطلبة الجزائريين في بريطانيا

منحة “فيرغسون” تفتح آفاق الدراسة أمام الطلبة الجزائريين في بريطاني

أعلنت جامعة أستون عن فتح باب الترشح للاستفادة من منحة “Ferguson” الموجهة للطلبة الدوليين، خاصة من الدول الإفريقية، ما يتيح للطلبة الجزائريين فرصة متابعة دراساتهم العليا في عدد من التخصصات الحيوية داخل المملكة المتحدة.

وتندرج هذه المنحة ضمن برامج الدعم الأكاديمي التي تمولها Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة المتفوقين من الالتحاق بمؤسسات. تعليمية مرموقة واكتساب تكوين عالي. المستوى في بيئة أكاديمية دولية.

وتشمل مزايا المنحة تغطية كاملة للرسوم الدراسية التي قد تصل إلى نحو 22,500 جنيه إسترليني، إلى جانب دعم مالي إضافي يقدر بـ6,000 جنيه إسترليني للمساهمة في تكاليف المعيشة، ما يجعلها من بين أبرز الفرص الدراسية المتاحة للطلبة الدوليين.

وتستهدف المنحة برامج الماستر في تخصصات علمية وطبية متقدمة، من بينها العلوم الصيدلانية، التكنولوجيا الحيوية، الصحة العامة، علم الأعصاب، الطب التجديدي، إضافة إلى علم النفس والصحة العقلية.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، تشترط الجامعة أن يكون المترشح من إحدى الدول الإفريقية أو من الهند، وأن يكون حاصلاً على عرض قبول (مشروط أو نهائي)، إضافة إلى شهادة جامعية بتقدير جيد على الأقل (ما يعادل 2:1)، مع ضرورة أن يكون الطالب ممولاً ذاتياً. دون الاستفادة من دعم مالي آخر.

ومن المرتقب أن يستمر استقبال طلبات الترشح إلى غاية نهاية شهر ماي. على أن يتم الإعلان. عن النتائج خلال شهر جوان، وفق ما أفادت. به الجامعة عبر موقعها الرسمي.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة، إذ تتيح للطلبة الجزائريين فرصة الدراسة في مؤسسة بريطانية معترف بها دولياً، واكتساب خبرات أكاديمية وبحثية متقدمة.بما يعزز حظوظهم في سوق العمل على المستوى العالمي ويفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة.

ويُنصح الطلبة الراغبون في الاستفادة من هذه المنحة بالشروع مبكراً في إعداد ملفاتهم، خاصة السيرة الذاتية ورسالة التحفيز والمشروع الدراسي. نظراً للمنافسة الكبيرة على هذا النوع من الفرص الممولة.