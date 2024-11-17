منحة كاملة للدراسة في أمريكا لهذه الفئة

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن فتح منحة دراسية كاملة لقضاء ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وحسب بيان للسفارة، فإن هذه المنحة الدراسية موجهة لطلبة المرحلة الثانوية، لتعلم البرمجة والتكنولوجيا.

وأضاف البيان، أن هذا البرنامج مخصص للفتيات بين 15 إلى 17 سنة.

ودعت السفارة، المهتمات، للتقدم بطلب للإنضمام إلى مجتمع من الشابات اللاتي يغيرن عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

والتسجيل مفتوح إلى غاية 6 ديسمبر القادم، على الرابط التالي: techgirlsglobal.org