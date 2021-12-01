منحة كوفيد-19.. وزارة الصحة تراسل مدراء المؤسسات الاستشفائية

طالبت وزارة الصحة من مديري المؤسسات العمومية للصحة تحت الوصاية، موافاتهم بالأثر المالي الناجم عن الشطر السابع. للفترة المحددة مابين 16 أوت و15 نوفمبر 2021، في أجل أقصاه 2 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 مارس 2020 المتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة.

كما طالبت وزارة الصحة تبليغها بالاعتمادات المالية الإضافية اللازمة للتكفل بالشطر السادس من ذات المنحة.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قد أكد بأن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد 19 سيتم صبهما في القريب العاجل. وذلك في تصريح له خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع أعضاء ورؤساء نقابات الصحة بداية شهر نوفمبر الماضي.

وشدد الوزير بالمناسبة، على معالجة جميع الملفات المطروحة في القطاع الصحي، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمطالب مهنيي الصحة. ومنها منحة كوفيد 19 .

كما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أن منحة “كوفيدـ19” ستوزع لفائدة من يستحقها.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن مصالحه ستعمل على دراسة ملف وتحويل الحقوق لمن يستحقها.

كما تابع يقول: “أنا طبيب مثلكم وأعرف أنه هناك من لم يضع رجله داخل المستشفى ويطلب منحة الكوفيد”.