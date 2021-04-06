منحة مالية للأطباء وشبه الطبي بين 3 و 9 ملايين قبل رمضان

وزارة المالية تمنح رخصة لوزارة الصحة لتسوية مستحقات الشطر الثالث لمنحة “كورونا”

أمرت وزارة المالية، لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بضرورة دفع الشطر الثالث لمنحة “كوفيد 19” قبل شهر رمضان الكريم، مع ضرورة كشف الاحتياجات المالية لدفع الشطر الرابع لهذه المنحة التي أقرّها رئيس الجمهورية بموجب المرسوم التنفيذي رقم ٧٩ / ٢٠ بتاريخ 31 مارس 2020، والمتضمن الاستفادة من علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي القطاع الصحي من منحة تسمى بمنحة “كوفيد 19″، حيث يستفيد سلك الأطباء من مبلغ 30 ألف دينار جزائري للشهر، ويستفيد أعوان سلك شبه الطبي من منحة تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري للشهر، على أن تستفيد باقي الأسلاك الإدارية والعمال المهنيون من منحة تقدر بـ 10 آلاف دينار جزائري للشهر.

وقد تم دفع الشطران الأول والثاني، حيث تعطل دفع الشطرين الثالث والرابع لعدة أشهر عن وقتها المحدد، الأمر الذي تسبب في العديد من احتجاجات عمال القطاع للمطالبة بهذه المنحة.

وحسب مراسلة تحت رقم 234 / 2021 بتاريخ 5 أفريل 2012، فقد رخّصت المديرية العامة للميزانية في وزارة المالية، لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، لدفع مستحقات منحة “كوفيد 19″، مع ضرورة تقديم كشف بياني للاحتياجات المالية الخاصة بالشطر الرابع لهذه المنحة، التي لطالما انتظرها عمال القطاع لكل ولاية، من أجل تقديم إعانات مالية من وزارة المالية إلى وزارة الصحة، وهذا لضمان دفع الشطر الرابع لهذه المنحة لأصحابها، حيث سيستفيد الأطباء من مبلغ 9 ملايين سنتيم، ويستفيد شبه الطبيون من مبلغ 6 ملايين سنتيم، أما الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون، فيستفيدون من مبلغ 3 ملايين سنتيم.