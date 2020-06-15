كشفت مصالح بلدية بولوغين، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن منحة مليون سنتيم ليست من اختصاص البلديات.

وجاء في بيان مصالح البلدية على صفحتها الرسمية بفيسبوك “بناءا على التعليمة الواردة إلينا من الجهة الوصية، بخصوص المواطنين والتجار الذين تأثر نشاطهم بفعل اجراءات الحجر الصحي التي تم اقرارها في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ننهي الى علم كافة مواطنات ومواطني وتجار بلدية بولوغين بأن هذه الإعانة ليس من اختصاص البلدية”.

ودعت بلدية بولوغين من الفئات المعنية، التقرب من القطاعات التي ينتمون إليها للإستفسار حول كيفية إيداع الملف المتعلق بالاستفادة للإعانة المقدرة بـ 10 آلاف دينار.