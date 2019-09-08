منحة “5000 دج” التضامنية بعيون أولياء التلاميذ

تناول برنامج “صريح جدا”، والذي يعرض على قناة “النهار”، موضوع منحة التلاميذ المعوزين، والتي صادقت عليها الحكومة برفعها، من مبلغ 3000 دج إلى 5000 دج، وهل هي كافية لكل إحتياجاتهم.

وأكد جميع الأولياء، أن منحة “5000 دج”، غير كافية بتاتا، خصوصا مع الغلاء الكبير الذي تعرفه الأدوات المدرسية، ومستلزمات المدرسة.

وذكر المواطنون، بالأولياء الذين لديهم عدة أطفال متمدرسين، ولا يستفيدون كلهم من المنحة، والعبأ الكبير الذي يقع عليهم، لتوفير مستلزمات كل أطفالهم.

كما عبر الكثيرون عن غضبهم، من الإجراءات الإدارية، والوثائق، التي تتطلبها عملية الإستفادة من المنحة، والتي ترهق كاهل الأولياء.

كما تكلم المواطنون، عن المشكل الذي يقع فيه الأولياء ضعيفو الدخل، والذين لا يستفيدون من المنحة، كونهم مستفيدين من الضمان الإجتماعي، ولكن دخاهم الضعيف لا يكفي لسد حاجيات أطفالهم المتمدرسين.

وأكد الجميع، أن المنحة غير كافية، واقترح البعض أن توفر المدرسة الأدوات للتلاميذ، عوض المنحة، كونها لا تكفي لشراء كل المستلزمات، ويضطر الكثير منهم إلى التدين لأجل توفير جميع الأدوات المدرسية لأطفالهم.

وفي انتظار نظر السلطات المعنية في هذه المسألة، يبقى الأولياء يتخبطون وسط المصاريف الكبيرة، التي يحتاجها أطفالهم المتمدرسين.