منحة 750 أورو.. بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة وهذه هي التفاصيل

أصدر بنك الجزائر مذكرة للبنوك رقم 01-2025 بشأن حق الصرف من أجل السفر للخارج. حيث أصبح منح هذا الحق في الصرف بشروط.

ومن الشروط التي وضعها بنك الجزائر، حيازة الطالب لحساب مصرفي مفتوح لدى البنك الموطّن. وتسديد المقابل بالدينار لمبلغ العملات الأجنبية حصريا بواسطة وسائل دفع كتابية صادرة عن البنوك، مثل بطاقة ‎CIB‎، أو الشيك البنكي. ولا يُقبل الدفع نقدا.

وتهدف تدابير هذه المذكرة إلى تأمين شروط منح هذا الحق. وضمان استعماله من قبل المستفيدين الحقيقيين فقط.

