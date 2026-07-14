منحة 750 أورو.. توضيحات جديدة من بنك الجزائر

نشر بنك الجزائر اليوم الثلاثاء أجوبة على الأسئلة الأكثر شيوعًا وتداولا بخصوص التعليمة رقم 07-2026 المتعلقة بمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف.

وأكد بنك الجزائر أنه يمكن قيد مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج في بطاقات فيزا أو ماستر كارد.

وبالنسبة لمن يحوزون على بطاقة دفع دولية فيزا أو ماسترد كارد، ليس من الإلزامي الحصول على بطاقة دفع دولية جديدة

وبإمكان الأطفال القُصَّر الاستفادة من حق الصرف من أجل السفر. ويتلقى الوصّي مبلغ حق الصرف الخاص بالطفل القاصر على بطاقة الدفع الدولية الخاصة به. وذلك في حدود طفلين لكل أسرة.

ولا يمكن للبنك أن يودع حق الصرف الخاص بالزوجة على بطاقة الدفع الدولية الخاصة بزوجها. بل ينبغي عليها أن تمتلك بطاقة الدفع الدولية الخاصة بها.

وبخصوص الرصيد غير المستعمل بعد العودة إلى الجزائر، فإنه يبقى في حساب المستفيد. ولا يستخدم إلا في السفريات المستقبلية.

ويمكن استعمال العملات الصعبة المودعة في الحساب بعنوان حق الصرف لتغطية النفقات بالخارج، كما يسمح بعمليات الشراء عبر الإنترنت المرتبطة بغرض السفر إلى الخارج.

وبالنسبة للرصيد غير المستعمل بعدالعودة إلى الجزائر قال البنك في منشوره أنه يبقى الرصيد في حساب المستفيد، ولايُستخدم إلا في السفرات المستقبلية. وفي حالة العودة قبل انقضاء مدة 7 أيام أو إلغاء السفر، يتعين إرجاع كاملا لمبلغ.

وعن إمكانية إعادة شحن البطاقة مرة ثانية خلال نفس السنة أوضح بنك الجزائر أنه يُمنح حق الصرف مرة واحدة فقط خلال السنة المدنية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر. وباستثناء حالة إرجاع المبلغ خلال الآجال بسبب إلغاء السفر أو العودة قبل انقضاء 7 أيام في هذه الحالة، يستعيد المسافر حقه في الاستفادة من حق الصرف.

وفي حال تبقى البطاقة صالحة لعدة سنوات، أم يجب استخراج بطاقة جديدة لكل سفر قال البنك أن مدة صلاحية بطاقة الدفع المخصصة لحق الصرف لا تقل عن 3 سنوات، إلا في حالة الضياع المصرح به لدى البنك الموطّن حيث يتعين طلب بطاقة جديدة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من حق الصرف خلال الفترة الممتدة من 21 جويلية 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 يحق لهم الاستفادة منه بعنوان سنة 2026.

بينما الذين استفادوا من حق الصرف خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي2026 إلى 18 جويلية 2026، فيمكنهم الاستفادة منه ابتداءً من 01 جانفي 2027(السنة المدنية).

وطبقًا للتعليمة رقم 07-2026 تتمثل الوثائق المطلوبة هي وثيقة سفر ذهاب/إياب، أو وصل ضريبة السفر البري وفقًا للتنظيم المعمول به. جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، وأيضا نسخة من الصفحة الأولى لجواز سفر المستفيد، نسخة من التأشيرة السارية المفعول عند الاقتضاء.بالإضافة إلى وثيقة إثبات المداخيل.

وعلى حاملو بطاقات Visa أو Mastercard أو غيرها من بطاقات الدفع الدولية الصادرة عن بنوك الساحة، فيمكنهم التوجه إلى بنوكهم ابتداءً من 19 جويلية 2026 لطلب الاستفادة من حق الصرف.

ويمكن استعمال البطاقة في الخارج بعد الشروع في السفر، كما يُسمح الدفع دون تلامس وفقًا لنوع البطاقة

وفي الاخير في حالة ضياع ضياع البطاقة أوسرقتها أوتوقفها عن العمل أثناء الإقامة بالخارج يجب الاتصال بالبنك الموطّن عبر القنوات المخصصة لهذا الغرض.