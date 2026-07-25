منحة 750 أورو: توضيحات هامة من بنك BNA

نشر البنك الوطني الجزائري توضيحات لكيفية الاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج والذي دخل حيز التطبيق ابتداءً من 19 جويلية 2026.

وأوضح بنك BNA عبر صفحته على فيسبوك أن هذا الإجراء يستفيد منه جميع الأشخاص حاملي الجنسية الجزائرية المقيمين بالجزائر.

وحُددت قيمة حق الصرف بـ750 أورو كحد أقصى للبالغين البالغين من العمر 19 سنة فما فوق، و300 أورو كحد أقصى للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة، وذلك في حدود طفلين لكل عائلة.

الوثائق المطلوبة

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من حق الصرف تقديم جملة من الوثائق، تتمثل في:

تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا أو وصل دفع ضريبة السفر البري.

جواز سفر ساري المفعول.

نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر.

نسخة من التأشيرة عند الاقتضاء حسب وجهة السفر.

وثيقة إثبات الدخل أو تصريح الموارد للأب.

البطاقة البنكية الدولية (VISA).

بالنسبة للأطفال، يتوجب تقديم الشهادة العائلية، وجوازات سفرهم وتذاكر سفرهم.

متى يمكن الحصول على حق الصرف؟

ووفقا لـ بنك BNA الاستفادة من حق الصرف تكون ابتداءً من اليوم السابع (07) الذي يسبق موعد السفر، على أن يكون الحد الأدنى لمدة الإقامة بالخارج سبعة أيام.

كما يجب أن يكون المبلغ المشحون في بطاقة “فيزا” من مضاعفات 50 أورو، ويتراوح بين 50 و750 أورو بالنسبة للبالغين.

وفي حال إلغاء الرحلة أوالعودة إلى أرض الوطن قبل انقضاء مدة السبعة أيام، يتوجب على المستفيد إبلاغ الوكالة البنكية وإرجاع المبلغ في أجل أقصاه خمسة أيام.

الأطفال والطلبة يستفيدون أيضًا

وأكد بنك BNA أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة يستفيدون من حق الصرف بقيمة 300 أورو لكل طفل، على ألا يتجاوز عدد المستفيدين طفلين في الأسرة الواحدة، ويتم تحميل هذه المنحة على البطاقة الشخصية للأب.

كما يمكن للنساء غير العاملات والأبناء غير العاملين والطلبة الذين يفوق سنهم 19 سنة الاستفادة من حق الصرف عبر فتح حساب خاص والحصول على بطاقة “فيزا” ممولة من الأب، مع تقديم وثائق إثبات الدخل أو تصريح الموارد.

هل يجب استخراج بطاقة جديدة؟

وأشار بنك BNA إلى أن حاملي بطاقات “Visa Signature” و”Visa Classique” الدولية لا يحتاجون إلى استخراج بطاقات جديدة، إذ يمكن شحن بطاقاتهم الحالية مباشرة وبإجراءات بسيطة وسريعة.

كيف يُستخدم حق الصرف؟

يمكن استعمال حق الصرف أثناء الإقامة بالخارج في:

الدفع الإلكتروني بالمحلات التجارية والمطاعم والفنادق.

السحب من أجهزة الصراف الآلي بالخارج.

الدفع عبر الإنترنت خلال فترة الإقامة.

الدفع بدون تلامس.

وأوضح بنك BNA أن الرصيد غير المستعمل يبقى محفوظًا في الحساب البنكي للاستعمال الحصري بواسطة بطاقة “فيزا”.

في حالة فقدان البطاقة بالخارج

وفي حال فقدان البطاقة البنكية أو سرقتها أو تعرضها للحجب التقني أثناء التواجد بالخارج، دعا بنك BNA زبائنه إلى الاتصال الفوري بمركز الاتصال المتاح على مدار الساعة عبر الأرقام المدونة خلف بطاقة “فيزا”، مع التصريح بالحادث مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بتجميد البطاقة في حالة السرقة أو تشخيص الخلل التقني عند الضرورة.

كما أوصى بنك BNA المسافرين بتسجيل أرقام الطوارئ الخاصة بوكالاتهم البنكية والاحتفاظ ببيانات التواصل عبر البريد الإلكتروني قبل موعد السفر، تحسبًا لأي طارئ أثناء الإقامة بالخارج.