منحة البطالة .. تعرف على تاريخ الإعلان عن المستفدين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي اليوم عن تاريخ الإعلان عن المستفدين من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وخلال جلسة بمجلس الامة أعلن يوسف شرفة أنه سيتم الإعلان عن المستفيدين من منحة البطالة يوم الأربعاء 23 مارس 2022. وأضاف الوزير في ذات الجلسة سيتم يوم غد كذلك الإعلان الحصائيات الأولية للمستفيدين من المنحة

من جهة اخرى أكد شرفة على أن كل المسجلين الذين إستوفت الشروط فيهم. وأيضا اتموا إجراءات الإستفادة قبل يوم 25 مارس 2022 سيتقاضون منحتهم يوم الإثنين 28 مارس.

في حين كشف الوزير ان الاشخاص الذين ل يستكملوا الإجراءات قبل 25 مارس 2022 سيتم صب منحتهم عبر بريد الجزائر شهر أفريل المقبل.

اما بخصوص عملية التسجيل للإستفادة من منحة البطالة قال الوزير ان العملية شهدت إقبالا كبيرا خصوصا ان شروط الإستفادة مقبولة وبسيطة على حد قول الوزير.

هذا وقدم وزير العمل اليوم امام نواب الغرفة العليا عرضا مفصلا حول مضمون نص القانون، المعدل والمتمم، القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990. والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. حيث أكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية وتعزيز الضــمانات القانونيــة الـتي تخـول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأســيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للـدفاع عـن مصـالح أعضـائها الماديـة والمعنويـة.

مشيرا في ذات السياق أن مشاركة المنظمات النقابية للعمال وكذا أرباب العمل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية على جميع المستويات يعد مصدر تقدم واستقرار اجتماعي كما أشار ممثل الحكومة أن مشروع القانون يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي حيث تم تعديل أحكام المادة 56 مع إدراج مادة جديدة 56 مكرر من أجل مطابقة الإجراءات مع أحكام القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.

وحضر الجلسة كل من رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

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