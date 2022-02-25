منحة البطالة.. تفاصيل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني
أصدرت الوكالة الموطنية للتشغيل اليوم بيانا توضيحيا حول التسجيل الارضية الرقمية المخصصة لطالبي منحة البطالة.
وأنهت الوكالة في بيانها علم إلى كافة خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني الراغبيتن في الإستفادة من منحة البطالة. والذين تعذر عليهم التسجيل. أن سبب ذلك يعود لوجود تأمين ساري المفعول.
وعلى إثر ذلك فإنه يتوجب عليهم التوّجه إلى مصالح الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء cnas. من أجل تسوية الوضعية اي توقيف الانتساب،حتي يمكنهم التسجيل بنجاح في الموقع.
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دعت الوكالة الوطنية للتشغيل طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة. والذين لا يملكون حسابات بريدية التقرب من مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم.
وفي بيان لها انهت الوكالة علم إلى كافة المستفيدين من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابات بريدية. أنه وجب عليهم التقرب إلى مكاتب البريد مرفوقين بشهادة التسجيـل الأولي محينـة كطالبي عمـل. بالملحقة المحليـة للتشغيـل التابعين لهـا.
بينما المسجلين الذيـن تلقـوا رسالة نصية “SMS” تعلمهـم بـرقم تسجيلهم في الملحقة المحلية للتشغيـل. كما انه بإمكانهم التـوجه إلى مكاتب الـبريد لفتح حسـاب بـريـد جـاري.
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أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة الشباب طالبي الشغل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة. أن أول مرحلة في العملية تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة.
ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي الشغل غير المسجلين لدى مصالحها إلى التسجيل عن بعد بالولوج إلى موقع الوكالة.
من جهة أخرى، أحاطت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم طالبي الشغل المسجلين لدى مصالحها. أن عملية الاستفادة من منحة البطالة تتم حصريا عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz.
كما تسمح ذات المنصة لطالبي الشغل تسجيل معلوماتهم الشخصية والتأكد من استيفائهم شروط الاستفادة من المنحة. ثم حجز موعد المقابلة مع مستشاري التشغيل للملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها إقليميا. مرفوقين بوصل موعد المقابلة وكذا وثيقة التعهد للتأكد بمن صحة المعلومات المصرح بها.
وعليه، تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ضرورة التقيد باحترام مواعيد المقابلة المبرمجة مسبقا قبل التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل. وأن تحيين التسجيل لدى مصالحها يتم بصفة آلية.
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صب منحة البطالة بداية من هذا التاريخ
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن برنامج صب منحة البطالة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية. حيث سيكون ذلك في تاريخ 28 من كل الشهر. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الانطلاق في صرفها يكون ابتداء من شهر مارس الداخل.
كما أشار الوزير في السياق ذاته، إلى أن تسجيلات الاستفادة من منحة البطالة سيتم الكترونيا. في حين أكد الوزير في فوروم الإذاعة، أن الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة بإمكانه التسجيل الكترونيا على المنصة الرقمية. التي ستستحدثها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي يكون تفعيلها يوم 25 فيفري الجاري.
كما قال شرفة أن منحة البطالة سيتم الشروع في صبها بداية من شهر مارس المقبل. وستكون دائمة إلى غاية حصول المستفيد على منصب عمل في القطاع العمومي أو الخاص.
وأضاف الوزير أن هذه المنصة ستسمح بإحصاء عدد الأشخاص الذين استوفت فيهم الشروط للإستفادة من هذه المنحة.
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وفيما يخص الشروط التي يجب ان تتوفر في طالبي منحة البطالة أوضح شرفة أن”يكون صاحب الطلب من جنسية جزائرية، أن يكون مقيما بالجزائر، أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة.
بالمقابل أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
كما وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الإلتزامات المستفدين منها.
وجاء في ذات المرسوم أنه وفي حال أي تصريح كاذب أوتزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها. فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة و استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تضمن مرسوم وقعه أيضا الوزير الأول، إستفاذة المحبوسين منها وفقا لشروط. ويستفيد من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل. وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعلاه، لشرط أجل 6 أشهر.