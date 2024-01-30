إعانة FNPOS.. هذا ما قاله وزير العمل

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إنّ إعانة FNPOS تم توقيفها في 2017. نظرا للظروف المالية التي كانت تعيشها صناديق الضمان الاجتماعي.

وأضاف وزير العمل، في تصريحات صُحفية، أن عند تحسن الوضع تم إعادة بعث الإعانة غير قابلة للاسترداد بتعليمة من رئيس الجمهورية.

وأشار بن طالب، إلى أنه تم إعادة بعث الإعانة من سنة 2016 بدل 2017. مرجعاً ذلك إلى أن هناك مواطنون استفادوا من الإعانة في 2016، لكن بسبب توقيفها في 2017 لم يكملوا العملية.