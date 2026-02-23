منحة MAECI الإيطالية تفتح أبواب الدراسة المجانية للطلبة الجزائريين

أعلنت MAECI عن فتح باب الترشح للاستفادة من المنحة الدراسية الممولة كليًا لفائدة الطلبة الجزائريين والدوليين الراغبين في مواصلة دراستهم بـإيطاليا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي واستقطاب الكفاءات الشابة من مختلف أنحاء العالم.

وتشمل المنحة عدة مستويات أكاديمية، من بينها دراسات الماستر والدكتوراه. وبرامج البحث العلمي، حيث توفر دعماً مالياً شهرياً يقدر بـ900 يورو، إضافة إلى التكفل الكامل برسوم الدراسة، ما يسمح للطلبة بالتركيز على مسارهم العلمي دون أعباء مالية.

كما تتضمن هذه المبادرة تغطية صحية طيلة مدة التكوين. إلى جانب إتاحة عدد معتبر من البرامج التي تُدرَّس باللغة الإنجليزية، بهدف تسهيل اندماج الطلبة الدوليين. بما في ذلك الجزائريين. داخل الجامعات الإيطالية وتمكينهم من متابعة دراستهم في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات.

وتندرج هذه المنحة ضمن جهود السلطات الإيطالية الرامية إلى تدويل التعليم العالي وتعزيز جاذبية مؤسساتها الجامعية. حيث تشهد الجامعات. الإيطالية إقبالًا متزايدًا من الطلبة الأجانب بفضل جودة التكوين والتنوع العلمي الذي تقدمه.

ودعت الجهة المنظمة الطلبة الجزائريين المهتمين إلى الإسراع. في تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل محطة مميزة للراغبين في اكتساب تجربة تعليمية. أوروبية والانفتاح على آفاق بحثية ومهنية واعدة.