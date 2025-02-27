منحة تضامن خاصة بشهر رمضان.. هذه شروط وكيفيات الاستفادة منها

وقّع الوزير الأول، نذير العرباوي، مرسوماً تنفيذيا يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان.

ووفقا للمرسوم رقم 25-86 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 13، يستفيد ربّ الأسرة المُعوزة أو من ينوب عنه المسجّل على مستوى بلدية إقامته، من منحة تضامنية خاصة بشهر رمضان تقدر بـ 10 آلاف دينار.

هذه المنحة معفاة من كل الرسوم والحقوق البريدية وتتحملها البلدية خلال عملية الدفع وسحبها.

وحدّد المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة:

تدفع المنحة مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان لكل ربّ أسرة أو من ينوب عنه من جنسية جزائرية، عند توفر الشروط الآتية:

أن يكون الزوج والزوجة من دون أي دخل.

أن يساوي مجموع مبلغ الدخل الشهري الصافي للزوج والزوجة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو يقل عنه.

أن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة.

ويلزم المرسوم طالبي الاستفادة من المنحة، بإيداع ملف على مستوى المكتب المكلّف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة.

كما نشر المرسوم ملف طلب المنحة والمتكون من:

استمارة معلومات شخصية.

نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.

صك بريدي مشطوب لأصحاب الحسابات البريدية الجارية.

بطاقية رقمية لمستحقّي المنحة.

كما ينشأ لدى وزارة الداخلية نظام معلوماتي خاصّ بالمنحة، يوضع تحت تصرف البلديات والولايات. ويسمح بتأسيس بطاقية رقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.

وأكد المرسوم أنه تسمح البطاقية الرقمية بالتحقّق من المعلومات المتعلقة بأرباب الأسر المعوزة المعنيين بالمنحة. من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات المتعلقة بقطاعات الداخلية والتضامن والتجارة الداخلية والعمل، والإدارات والهيئات الأخرى.

وأشار الرسوم إلى أنه تعلن مصالح البلدية، عن طريق بيان يعلق في الأماكن المخصصة لذلك، عن انتهاء عملية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين. مما يسمح لطالبي المنحة بالتقرب منها للتأكد من قبولهم أو عدمه.

ويمكن لغير المقبولين إيداع تظلّم لدى اللجنة البلدية في أجل أقصاه 5 أيام مفتوحة من تاريخ الإعلان المذكور أعلاه.

ويكلّف رئيس المجلس الشعبي البلدي بدفع المنحة لفائدة أرباب الأسر المعوزة المقبولين في حساباتهم البريدية الجارية. أو عن طريق حوالات بريدية بالنسبة للذين لا يحوزون على حسابات بريدية جارية.