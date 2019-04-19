منحرفون يحاولون الإعتداء على صحفي وكالة الأنباء الجزائرية في مسيرة تيبازة

تعرض رئيس مكتب وكالة الانباء الجزائرية في تبازة الصحفي هشام همال قبل قليل لمحاولة اعتداء من طرف مجموعة من المنحرفين.

بينما كان يؤدي مهامه المتمثلة في تغطية مسيرة الجمعة التاسعة بتيبازة.

وقال صحفي وكالة الانباء الجزائرية انه تعرض لهجوم عنيف غير مبرر من قبل أشباه متظاهرين من مجموعة شباب يبدو من ملامحهم، “منحرفين”.

بينما كان بصدد تأدية مهامي كصحفي وتصوير مقاطع فيديو لفائدة وكالة الأنباء الجزائرية.

لو لا تدخل عناصر ألشرطة التي تمكنت من توفر له الحماية تؤمن لي مخرجا سليما.

وافاد ” هاتفي النقال تعرض للحجز بطريقة تعسفية من قبل مجموعة الشباب المذكورة وتم حذف الفيديوهات وبعض الصور، بداعي أني قمت بتصوير النساء دون طلب الإذن منهم، ودون تقديم هويتي.

في حين انه كان يقوم بتصوير لقطات عامة لمختلف أجواء المسيرة في مكان عام في اطار عمله و بتكلفة من وكالة الانباء.