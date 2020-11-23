منحوا أراضٍ لرجل أعمال بطريقة غير قانونية.. تأجيل قضية ولاة ووزراء سابقين إلى 7 ديسمبر المقبل

أجّل اليوم القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل قضية فساد أخرى تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية.

قضية الحال متابع فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى رفقة ثلاثة ولاة سابقون لولاية سكيكدة من بينهم دربالي محمد و بن حسين فوزي.

كما يتابع في القضية أيضا وزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان و عمار غول و الأمين العام السابق لوزارة النقل محارب محمد إلى جانب متهمين آخرين.

و تتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الأعمال بن فيسح محمد.

وينشط رجل الأعمال في مجال الفندقة بولاية سكيكدة، أين استفاد من عدة عقارات الى حانب استغلاله حيز بميناء سكيكدة.

و جاء سبب التأجيل بطلب من الدفاع نظرا لإصابة محامين متأسسين في القضية بوباء كورونا وكذلك تأسيس محامين جدد في القضية.

و يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير .