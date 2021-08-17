منح أب جمال عقد ملكية المنزل ودراسة تسمية ساحة بإسم المرحوم

أعلن مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، عن منح أب المرحوم جمال بن اسماعيل، عقد ملكية المنزل الذي يقطن فيه، بعد ما كان مؤجرا.

وكشف مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمنزل الراحل، اليوم الثلاثاء، أن عائلة المرحوم جمال بن اسماعيل تلقت منحة قدرها 100 مليون سنتيم. في إطار التعويضات التي أقرها رئيس الجمهورية للمتضررين من الحرائق.

كما طلب مستشار الرئيس من والي عين الدفلى دراسة تسمية الساحة التي كان يرسم فيها جمال بإسمه.

وأكد علاهم، إن روح “جمال بن اسماعيل” لن تعوض بأي كان، وإن الشيء الذي فعله المجرمون في حق “جمال” ليس لديه إسم. مشددا على إن التضامن واجب بين الجزائريين.