منح أزيد من 2000 رخصة لفتح مطاعم الرحمة خلال رمضان

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم السبت، عن منح ما يقارب 2200 رخصة لفتح مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال مشاركتها في فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير وترشيد الاستهلاك. المنظمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجودة الحياة. وذلك بساحة البريد المركزي بالعاصمة، صرحت وزيرة التضامن بخصوص التحضيرات الجارية للشهر الفضيل. أنه في إطار مساهمة القطاع في المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان. تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.470.000.000.00 دج كإسهام من قطاع التضامن لصالح المستحقين بالتنسيق مع الجماعات المحلية.

وأكدت مولوجي أن الوزارة تنخرط في سياسة الاقتصاد التضامني من خلال إدراج الأسر المنتجة في الأسواق الجوارية. التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات المحلية و القطاعات المعنية وأن عدد الأسر. التي ستشارك هذه السنة يقارب 900 أسرة منتجة.

وبخصوص مرافقة القطاع للجمعيات والمجتمع المدني بشكل عام، فقد أكدت أنه تم منح ما يقارب 2200 رخصة. لفتح مطاعم الرحمة.

كما يجري التحضير للطبعة الرابعة من المسابقة الوطنية لحفظ، و تجويد و ترتيل القرآن الكريم لفائدة ذوي الهمم. و الطفولة المسعفة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و التلفزيون العمومي.

