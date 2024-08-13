منح أكثر من 53 مليار دينار ضمانات لمشاريع السكن في خمسة أعوام

كشف صندوق ضمان الصفقات العمومية، عن منح أكثر من 53 مليار دينار كضمانات بين عامي 2019 و2024. لصالح متعاملين في قطاع السكن بغرض ضمان إنجاز مشاريعهم.

وحسب بيان للصندوق، فقد تم منح ضمانات لـ 159 صفقة مخصصة لمجال السكن، مع دعم 333 متعاملا متعاقدا من القطاع ذاته بمبلغ إجمالي يناهز 363. 53 مليار دج. لأكثر من 3400 عملية تسبيق نقدي على أوضاعهم. من أجل تمكينهم من ضمان إنجاز مشاريعهم.

ومع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024، أفاد البيان ذاته أنّ محفظة الصندوق “تضمّ أكثر من 1860 شركة في قطاع السكن كمصلحة متعاقدة. ممثلة 20 بالمئة من إجمالي محفظة العملاء. مشيرا إلى “استفادة هذه الشركات حتى الآن من 5370 ضمانة، في حين يقدر إجمالي المحفظة بحوالي 70.917 مليار دج”.

أما بخصوص الصفقات المندرجة في قطاع السكن، بضمانات الصندوق، فبلغت إلى غاية السداسي الأول من 2024. أكثر من 519.702 مليار دج تمّ تخصيصها في إطار تنفيذ 4057 مشروعاً موزّعاً عبر كامل التراب الوطني. حيث تعود حصة الأسد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ “3548 مشروعاً ومبلغ 295.972 مليار دج”.