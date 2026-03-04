أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، على مراسم منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي لفائدة “شركة الاستثمار المالي لجامعة الجزائر 3”.

وأوضح بداري، بالمناسبة، أن هذا الحدث “البالغ الأهمية يندرج في مسار إصلاح الجامعة الجزائرية، ويشكل سابقة وطنية باعتباره أول اعتماد تمنحه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لمؤسسة جامعية ممثلة في جامعة الجزائر 3. في صيغة شركة استثمار برأسمال المخاطر، إلى جانب تنظيم صندوق الصناديق”.

وأكد بداري أن هذا الحدث يكرّس “التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصلاح الجامعة وتعزيز دورها الاقتصادي. من خلال تمكينها من التحول إلى فاعل منتج ومساهم في تمويل التنمية”.

من جهته، ثمّن وزير المالية هذه “المبادرة الرائدة التي تكرس دخول الجامعة مجال الاستثمار المالي. في خطوة غير مسبوقة تعكس التحول النوعي في دور الجامعة كشريك فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

كما أكد أن هذه التجربة تمثل “دعما حقيقيا لتطوير السوق المالية الوطنية وتعزيز ثقافة المبادرة وروح الاستثمار”. وتبرز “نضج الكفاءات الوطنية وقدرتها على الإسهام الفعال في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار”.

وبهذه المناسبة، تم إصدار بيان صحفي مشترك، تضمن إعلان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي لفائدة جامعة الجزائر 3، برأسمال قدره 188,8 مليون دج”.

وتعَدُّ في سابقة وطنية تأتي عقب صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر”. وتعكس توجه الدولة نحو “بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار من داخل الوسط الجامعي”.