منح أول اعتماد لجمعية محلية ذات طابع حي في إليزي

منحت بلدية إليزي، اليوم الأربعاء، أول اعتماد لجمعية محلية ذات طابع “حي” في إطار تأطير الجمعيات المحلية والخيرية وتسهيل تأسيسها.

فبعد دخول الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من تأسيس جمعياتهم ومرافقتهم، استطاعت مواطن من بلدية إليزي التحصل على أول اعتماد على مستوى الولاية بعد 4 أيام فقط من عملية التسجيل.

وقد لقيَ رئيس الجمعية الجديدة تسهيلات كبيرة وإرشادات وافية من طرف رئيس البلدية والمشرفين على خلية التسجيل، كما تم التأكيد على أن التسجيل يكون على مستوى المنصة الرقمية انطلاقا من الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.