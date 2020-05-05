منح إذن بمناقشة رسائل الدكتوراه ومذكرات التخرج “ويكلو”

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى المؤسسات الجامعية أمرتهم من خلالها، بضرورة إعطاء إذن للطلبة الذين أنهوا رسائل الدكتوراه والماستر ومذكرات التخرج بمناقشتها.

مناقشات مذكرات التخرج يشترط فيها احترام إجراءات الوقاية، وأن تكون هذه المناقشات بدون جمهور ” ويكلو ” بحضور الطالب ولجنة المناقشة المكلفة بمناقشة الرسالة أو المذكرة.

وحسب المراسلة الموقّعة من طرف الأمين العام بالوزارة، والتي تحوز “النهار أون لاين” عنها فعلى رئيس الجامعة أن يشرف على ضرورة توفير الشروط الوقائية اللازمة وتنظيم عملية المناقشة مع تفادي القيام بمناقشات كثيرة في اليوم .

هذا وكانت “النهار أون لاين” سابقا، قد تعرضت لهذا الموضوع أين تم تجميد مناقشة أكثر من 1000 رسالة.