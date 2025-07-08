منح إعتمادات لمتعاملين إقتصاديين خواص لولوج النقل البحري للمسافرين قريبا

أعلن وزير النقل، سعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا منح إعتمادات لمتعاملين إقتصاديين خواص لولوج مجال النقل البحري للمسافرين.

وأوضح وزير النقل، لدى إشرافه على تخرج الدفعة الـ 50 لضباط البحرية التجارية من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل بولاية تيبازة. أنه سيتم في القريب العاجل منح إعتمادات لمتعاملين إقتصاديين خواص تسمح لهم بولوج النقل البحري للمسافرين لتدعيم النقل في هذا المجال.

وفي سياق ذي صلة، أكد سعيود أن عدة بواخر هي قيد الصيانة ستدخل حيز الخدمة على غرار باخرة “طارق بن زياد” لنقل المسافرين، في نهاية شهر أوت المقبل. مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتجسيد برنامج عصرنة وإعادة توسيع وتهيئة الموانئ التجارية الوطنية. ومن بين هذه الموانئ التي استفادت من أشغال توسعة وتهيئة، ميناء “جن جن” بولاية جيجل. الذي سيشكل إضافة هامة للنقل البحري بعد استفادته من أشغال التهيئة التي تتم وفق مواصفات عالمية. كما استفادت موانئ وهران وعنابة ومستغانم وكذا الجزائر العاصمة من أشغال تهيئة وتوسعة للأرصفة.

من جهة أخرى، دعا الوزير جميع المؤسسات التابعة لقطاع النقل بتنظيم عملية تضامنية لتزويد المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل. التي شهدت اليوم تخرج 130 ضابط بحري تجاري، بمختلف التجهيزات والمعدات التي تحتاجها. فضلا عن إلتزامه برفع التجميد عن التوظيف بهذه المدرسة لضمان توفير أحسن طاقم تكويني للطلبة.

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