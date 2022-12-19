منح التأشيرات للجزائريين.. وزير الداخلية الفرنسي يكشف الجديد

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته للجزائر عن العودة الى علاقات قنصلية “عادية” بين الجزائر وفرنسا. والرجوع بها إلى فترة ما قبل وباء كورونا لاسيما ما تعلق بمنح التأشيرات.

وقال دارمانان في تصريح صحفي عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية “منذ الاثنين الماضي, قررنا معا استئناف العلاقة القنصلية العادية والعودة بها الى ما قبل جائحة كوفيد-19، لاسيما العلاقة المتعلقة بالتأشيرات والتبادل بين شعبي البلدين من أجل الرقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا”.

كما صرح دارمانان ان اللقاء الذي جمعه في وقت سابق اليوم بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد كان “ثريا جدا وسمح بالتعبير عن إرادتنا القوية في مواصلة التعاون وتجسيد الحوار الذي تم بين رئيسي البلدين”. مبرزا في ذات السياق سعي بلاده من أجل “تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الأمني وحماية الأفراد بين الجانبين”.

ويقوم الوزير الفرنسي، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم دومين.