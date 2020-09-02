منح الجنسية الجزائرية لنجل “موريس أودان”

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يقضي بمنح الجنسية الجزائرية لـ”بيار أودان”.

وجاء في نص المرسوم:” بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 أوت 2020، يتجنس بالجنسية الجزائرية،

ضمن شروط المادة 11 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1930 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970،

والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسمى أودان بيار، المولود في 28 أفريل 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر).

تجدر الإشارة، إلى أن بيار أودان هو نجل موريس أودان المناضل الفرنسي الذي قُتل تحت التعذيب بسبب تضامنه مع الثورة الجزائرية.