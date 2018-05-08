منح الشكارة للفنانين الأجانب.. ممنوع

في تعليمة وجهها وزير الثقافة إلى المديرات الولائية

ميزانية المهرجانات ستمنح للفنانين الجزائريين فقط

أجور الفنانين الأجانب ستدفع من “السبونسور”

وجه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، تعليمة إلى المديريات الولائية يأمرهم فيها بتخصيص الميزانية المتعلقة بالنشاطات الثقافية والفنية التي ستحتضنها الجزائر، خلال الصائفة المقبلة، للفنانين الجزائريين، فيما سيكون حضور الفنانين من البلدان العربية أو الغربية فقط عن طريق “السبونسور”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فان وزارة الثقافة قررت منح الميزانية المخصصة للمهرجانات الغنائية لفائدة الفنانين الجزائريين دون غيرهم، وذلك لتشجيعهم على العمل في الجزائر وتنشيط حفلات غنائية في كل مناطق الوطن.

وأصاف مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، أن هذه التعليمات لا تعني أنه لن يكون هناك فنانون أجانب في الجزائر، وإنما سيكون الأمر مفتوحا للخواص الراغبين في جلب أي فنان بأموالهم أوأموال الممولين، بينما ستكون الميزانية التي تقدمها الخزينة العمومية للفنان المحلي.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار ليس من أجل إنقاص قيمة الفنانين العرب أو غيرهم، لكن من أجل ترشيد الميزانيات الموجهة لمثل هذه المهرجانات. ويأتي قرار وزير الثقافة من أجل تشجيع الفنان المحلي لتقديم الحفلات ومختلف إبداعاته على قاعات العرض المختلفة، خصوصا في مهرجان تيمڤاد ومهرجان الجميلة والكازيف.