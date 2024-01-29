منح “الفيزا”.. هام من القنصلية الفرنسية بالجزائر !

يطرح العديد من الراغبين في الذهاب إلى فرنسا، إشكالية عدم حصولهم على موعد لإيداع ملف طلب التأشيرة “فيزا” في القنصلية. الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى الوسطاء الذين يدعون قدرتهم على منح هده التأشيرة.

في هذا الخصوص، أوضح القنصل العام لفرنسا بالجزائر العاصمة، برونو كلير، أن عملية حجز موعد لإيداع ملف التأشيرة مجانية. داعيا إلى عدم البحث عن أشخاص كوسطاء ويمكن الحصول عليه بسهولة.

وأرجع، القنصل العام لفرنسا في العاصمة، سبب عدم الحصول على موعد إلى الطلب المتزايد. حيث قال إن القنصلية تصلها ما لا يقل عن 1200 طلب تأشيرة يوميا في الجزائر”. محذرا من بعض الأشخاص الذين يحاولون التموقع كوسطاء وإقناع الراغبين في الحصول على موعد إيداع ملف التأشيرة على أنهم ضروريون. داعيا إلى الابتعاد عن هؤلاء الذين يقومون بتزوير أو إضافة وثائق إلى الملف. مشيرا إلى أن مصالحه تكافح هذه الآفة بالتعاون مع السلطات المحلية.