منح القاعات لتنشيط الحملة الإنتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور مرهون بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي

الوطني
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منح القاعات لتنشيط الحملة الإنتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور مرهون بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي
بقلم خالد زوبيري

أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الأحد، أن منح القاعات والأماكن المخصصة لإحتضان التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم 1 نوفمبر مرهون بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من كورونا.

وفي بيان لها، شددت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، على ضرورة إلزامية إرتداء الأقنعة الواقية، إحترام مسافة التباعد الجسد، وتوفير المحلول الكحولي المطهر، تفاديا من خطر تفشي فيروس كورونا بمناسبة الإستفتاء.

هذا ودعت سلطة الإنتخابات جميع الفاعلين بالتحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة الموطنين، يضيف البيان.


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