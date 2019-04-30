منح المسؤولين السابقين مهلة 48 ساعة لإخلاء المنازل الحكومية في السودان

أنذر المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، كبار المسؤولين في عهد البشير، لإخلاء المنازل الحكومية التي خصصت لهم سابقا خلال مدة أقصاها 48 ساعة

حيث بعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين بهذا الخصوص،حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

مؤكدة أن المنازل المطلوب إخلاؤها، تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية ومساعديه.

إلى جانب منازل الوزراء الاتحاديين، ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.

وتقع معظم هذه المنازل في الخرطوم (حي المطار) والخرطوم بحري، كما تتوزع منازل أخرى في الأحياء الراقية بالعاصمة السودانية.