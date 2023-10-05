منح تأشيرات شنغن صالحة لمدة 5 سنوات لمواطني هذه الدولة العربية

أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت هانز كريستيان فرايهر فون ريبنيتز أن الكويت مستثمر رئيسي في بلاده. وتعتبر شريكا دوليا محترما.

وكشف في تصريح صحفي صدر على هامش الاحتفال الذي اقيم مساء أول من أمس بمناسبة عيد الوحدة الألمانية. بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر. أن سفارته بدأت مؤخرا في منح تأشيرات شنغن مدة خمس سنوات للمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوروبا.

وأعرب السفير هانز كريستيان فرايهر فون رايبنيتز عن تقديره لمشاركة عدد كبير من المدعوين في الاحتفال.

وقال: «إنه لأمر جيد أن نرى هذا العدد الكبير من الكويتيين والألمان، وكذلك شركائنا من السفارات الأخرى. وجميع أصدقائنا يشاركوننا فرحتنا في هذا اليوم المهم. وهو ما يعني الكثير بالنسبة لنا. كما أنني فخور باحتفالنا بالذكرى الستين لتأسيس علاقتنا الدبلوماسية مع الكويت. والتي سنحتفل بها خلال الأشهر الستة المقبلة حتى شهر ماي. وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن حفلات موسيقية وورش عمل وحلقات نقاشية في السفارة وأماكن أخرى مهمة للغاية. مثل مركز جابر الأحمد الثقافي”.

وفيما يتعلق بتنفيذ بلاده القرار الأوروبي بتقديم التسهيلات للكويتيين ومنحهم تأشيرة طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات. قال السفير: «بالفعل نفذت بلادنا هذا القرار منذ عشرة أيام، ونحن الآن بصدد تنفيذه»، بتنفيذها”. وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار من شأنه أن يخفف الضغط على مراكز طلب التأشيرة. كما سيسمح للمواطنين الكويتيين بالسفر إلى ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى في أي وقت. مضيفا أنه بذلك تم التغلب على الخوف من عدم الحصول على التأشيرة في الوقت المحدد.

وقال السفير هانز كريستيان فرايهر فون ريبنيتز: “يمكن لأي مواطن كويتي الآن الحصول على تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات طالما أن جواز سفره صالح”.