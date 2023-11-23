منح تراخيص لـ 16 متعاملاً في مجال قطع الغيار

كشف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون أنّ 16 متعاملاً تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع لقطع الغيار.

وفي رده على سؤال لعضو مجلس الامة، لخضر مولاي سعدون، حول إدماج مؤسسات انتاج قطع غيار السيارات في سلسلة انتاج السيارات، أوضح عون أنّ الأمر مرتبط بانطلاق مصانع صناعة السيارات.

كما ذكرا الوزير بوجود مصنع واحد حاليا، لعلامة معروفة، سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل”، على أن تدخل مصانع أخرى حيز الإنتاج “في السنة المقبلة”.

ولفت عون الا أن هذا لم يمنع من تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، وأضاف عون أنّ 16 متعاملاً تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع لقطع الغيار.

وشدد عون على ضرورة الاعتماد على شبكة المناولة وتوفير جميع المدخلات والمكونات والتركيز على القطع البلاستيكية انطلاقا من مادة بولي- بروبيلان.