منح جائزة التميز من أجل المتوسط للرئيس تبون

أسدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء، جائزة “التميز من أجل المتوسط” إلى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

ووفقا لما أورده بيان لمجلس الأمة، فإن الجائزة تأتي”اعترافا بالدور التضامني الإنساني والمساعدات الطبية التي قدمتها الجزائر للشقيقة تونس, في إطار مكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19″.

وقد استلم الجائزة نيابة عنه سفير الجزائر بالبرتغال, شكيب رشيد قايد على هامش أشغال الجمعية ال18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط, التي افتتحت اليوم بمدينة براغا.

وأوضح المصدر ذاته أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أسدى جائزة “التميز من أجل المتوسط” إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استلمها نيابة عنه سفير الجزائر بالبرتغال, شكيب رشيد قايد, وذلك “اعترافا بالدور التضامني الإنساني والمساعدات الطبية التي قدمتها الجزائر للشقيقة تونس, في إطار مكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19”.

الجائزة هي -مثلما أشار إليه البيان–“تشجيع واعتراف رمزي واعتباري يتم منحها سنويا, تسدى تكريما للكفاءات المبدعة ومبادرات حكومات الدول المتوسطية الأعضاء, والتي تخدم قضايا شعوب المنطقة, وتساهم في ترقية وازدهار بلدان حوض المتوسط”.

كما أسدت المنظمة جائزة أخرى لجهاز الحماية المدنية الجزائرية, “تقديرا للدور الذي قامت به فرقها في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا وشمال سوريا, وكذا عمليات الإنقاذ بعد فيضانات درنة في ليبيا”.

للإشارة, تم افتتاح أشغال هذه الجمعية بمشاركة أكثرمن 250 مندوبا ممثلين لـ 26 برلمانا وطنيا و25 منظمة دولية, يستعرضون مناقشات موضوعية حول العمل الذي أنجزته اللجان الدائمة الثلاث لهذه الهيئة البرلمانية الإقليمية الهامة, حول التعاون السياسي والأمني, والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وكذا حول حوار الحضارات وحقوق الانسان.