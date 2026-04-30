منح دراسية بإندونيسيا لفائدة طلبة الماستر والدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عرض منح دراسية لفائدة الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج. وذلك في إطار برنامج INSANI بالتعاون مع جامعة إندونيسيا والوكالة الإندونيسية للتنمية الدولية. تحسبا للسنة الجامعية 2026-2027.

ويستهدف هذا البرنامج طلبة طوري الماستر والدكتوراه.حيث يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات بين الجامعات. خاصة في مجالات البحث العلمي والتكوين العالي.

وأكدت الوزارة أن باب الترشح مفتوح أمام الطلبة المهتمين، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة التي تتيح متابعة الدراسة في بيئة أكاديمية دولية. مع الاستفادة من برامج تعليمية متقدمة وإمكانيات بحثية حديثة.

كما حددت الجهة المنظمة تاريخ 15 ماي 2026. كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، ما يستوجب على الطلبة المعنيين الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل والاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى زيارة الموقع الرسمي للجامعة للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، بما في ذلك شروط الأهلية. الوثائق المطلوبة، ومراحل الانتقاء.