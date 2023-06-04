منح دراسية تفوق 800 دولار شهريا للطلبة الجزائريين في المكسيك

أعلنت الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية “AMEXCID”، عن إفتتاح دعوة لتقديم الترشيحات الدولية من أجل المشاركة في برنامج المنح الدراسية في المكسيك.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوجه هذا البرنامج لفائدة الطلبة الأجانب المسجلين في مختلف الأطوار الدراسية “الطور الأول، الطور الثاني، الطور الثالث، أبحاث ما بعد الدكتوراه”.

وقد حدد أخر أجل لتقديم الترشيحات يوم 21 جويلية 2023 على الساعة 15:00 بتوقيت المكسيك.

وسيستفيد المترشحين الناجحين في عملية الانتقاء من منحة دراسية تتراوح ما بين 700 دولار إلى 876 دولار شهريا.

بالإضافة إلى استفادتهم من التغطية الكاملة لمصاريف النقل والعلاج من قبل الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن خطاب المشاركة والقبول الذي يقدمه المترشحون يجب أن يكون مكتوبا باللغة الإسبانية. ويجب ارساله إلى لجنة الإنتقاء في البرنامج.

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