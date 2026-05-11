منح دراسية جديدة لفائدة الطلبة في أذربيجان وإندونيسيا وروسيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للاستفادة من عديد المنح الدراسية الأجنبية لفائدة الطلبة الجزائريين بعنوان الموسم الجامعي 2027/2026. وذلك في إطار برامج التعاون والتبادل الجامعي مع عدة دول وجامعات أجنبية.

ويتعلق العرض الأول بمنحتي ماستر ودكتوراه بأذربيجان، حيث أوضحت الوزارة أن جامعة خزر خصصت منحة “Nailekhanim Foundation”. لفائدة الطالبات المتفوقات الراغبات في مواصلة الدراسة في طوري الماستر والدكتوراه. على أن يتم إيداع الملفات قبل 30 جوان 2026 عبر المنصة الرقمية والبريد الالكتروني المخصص لذلك. كما تم فتح منحة أخرى بجامعة خزر لفائدة جميع الطلبة على أساس الجدارة. وحدد آخر أجل للتسجيل يوم 31 أوت 2026.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن عرض منحة جزئية لمستوى الماستر بجامعة UMPWR الإندونيسية. تشمل عدة تخصصات من بينها التربية، الاقتصاد، الهندسة، الزراعة، علم النفس والقانون. وأشارت إلى أن الطلبة المقبولين سيستفيدون من إعفاء بنسبة 50 بالمائة من رسوم التسجيل خلال ثلاث سداسيات دراسية. مع تحديد تاريخ 30 ماي 2026 كآخر أجل للتسجيل.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن برنامج منحة “MGIMO” الروسية لفائدة الراغبين في متابعة دراسة الماستر باللغة الروسية في تخصصات الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية. وأكدت أن الاستفادة من هذه المنحة تبقى مرتبطة بالنجاح في مسابقة ينظمها الجانب الروسي. داعية الطلبة المهتمين إلى الاطلاع على شروط المشاركة والتسجيل عبر الروابط المخصصة لذلك.

ودعت الوزارة رؤساء الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية إلى ضمان النشر الواسع لهذه العروض والمنح الدراسية عبر مختلف الجامعات ومراكز البحث، قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من الاستفادة منها.

