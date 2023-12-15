منح دراسية في أوروبا للصحفيين الجزائريين

أعلنت منتظمة فري برس أنليمتد، عن فتح منح دراسية لمدّة 10 أسابيع حول التغيّر المناخي لصالح الصحفيين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحسب بيان لذات الهيئة، ستسمح هذه المنحة، بتزويد 20 صحفي بالمهارات اللّازمة لكتابة قصص متميزة حول قضية المناخ.

وللراغبين في المشاركة، ما عليهم سوى تفحص الرابط الموالي، قبل 24 ديسمبر 2023.

https://bit.ly/3Tw6its

كما أعلن برنامج Erasmus Mundus، عن منح فرصة دراسة لطلبة الصحافة والمتحصلين على شهادة في الصحافة.

وذلك عبر الإلتحاق ببرنامج Mundus Journalism وعيش تجربة فريدة من نوعها والتحصّل على شهادة ماستر في الصحافة في إحدى الجامعات الكبرى في أوروبا.

وما على المهتمين، سوى تقديم تسجيلاتهم عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/uCM06