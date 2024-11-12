منح دراسية للجزائريين بالمجر.. التفاصيل

كشفت جامعة الجزائر 3، عن فتح الحكومة المجرية باب الترشح منح دراسة الماستر والدكتوراه للعام الجامعي 2025-2026.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الحكومة المجرية أعلنت عن فتح باب الترشح لمنح دراسية لطوري الماستر والدكتوراه، للعام الجامعي 2025-2026. وخصص هذا البرنامج للطلبة المتفوقين المسجلين في السنة الثالثة ليسانس والطلبة المتفوقين في السنة الثانية ماستر. والراغبين في متابعة دراسات الماستر والدكتوراه على التوالي في المجر.

هذه هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب المنحة

وتقدم وثائق لتقديم الطلب إلى مؤسسة تمبوس العامة (Tempus Public Foundation)، ولإتمام عملية التقديم بنجاح. لبرنامج Stipendium Hungaricum، يجب على المتقدمين تقديم الوثائق المطلوبة عبر النظام الإلكتروني للتقديم.

كما تتمثل الوثائق التي يجب تقديمها في نموذج الطلب، حيث يجب ملء جميع أقسام نموذج الطلب بدقة في النظام الإلكتروني: أقر هنا للولوج إلى الرابط

وبخصوص الشهادات، بالنسبة للمتقدمين لبرنامج الليسانس شهادة البكالوريا. وبالنسبة للمتقدمين لبرنامج الماستر شهادة الليسانس. أما بالنسبة للمتقدمين لبرنامج الدكتوراه شهادة الماستر.

بالإضافة إلى نسخة من كشوف النقاط لجميع السنوات الدراسية السابقة، وترجمتها للغة الإنجليزية. السيرة الذاتية ويجب أن تكون محدثة وتحتوي على معلومات كاملة عن الخلفية الأكاديمية والخبرات العملية إن وجدت. خطاب الدافع وهو توضيح سبب الرغبة في الدراسة في المجر والبرنامج المختار. وما الذي يأمل المتقدم في تحقيقه من هذه الفرصة. خطابا توصية وهو مطلوب للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا والدكتوراه. ويجب أن يكون الخطابان من أساتذة سابقين لهم دراية بقدرات المتقدم للمنحة.

وبخصوص شهادة اللغة، فهي وفقا للمتطلبات اللغوية المحددة من قبل المؤسسة المستضيفة. قد يتطلب بعض البرامج شهادة في اللغة الإنجليزية أو المجرية أو لغة أخرى، حسب البرنامج.

كذلك شهادة طبية توضح الحالة الصحية للمتقدم، تفيد بأنه مؤهل للالتحاق بالدراسة. وصفحة البيانات الشخصية من جواز السفر. يجب رفع صورة من الصفحة التي تحتوي على بيانات المتقدم.

يشار أن آخر أجل لتقديم الملفات بالنسبة لطلبة جامعة الجزائر3، هو 15 جانفي 2024 مع إلزامية إرفاق الملف الأصلي. بنسخة إلكترونية في قرص مضغوط لنيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية للجامعة قبل 06 فيفري 2025.

وللمزيد من التفاصيل حول هذه المنحة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: أنقر هنا للولوج إلى الرابط

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