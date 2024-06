منح دراسية للراغبين في التكوين بهذه البلدان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم منح دراسية للراغبين في التكوين بالهند وبلغاريا.

وفي مراسلات إلى مدراء الجامعات، أعلنت الوزارة أنها قد تلقت عرضا من قبل الحكومة الهندية يتضمن دورتين تكوينيتين. وذلك في إطار برنامج التعاون التقني الاقتصادي (ITEC). والتي ستكون مواضيعها على النحو التالي : ADVACED CERTIFICATE COURSE ON DESIGN OF EDUCATIONAL APPLICATIONS USING WEB TECHNOLOGIES (FOREIGN LANGUAGE وذلك على مستوى المعهد الوطني التقني لتدريب الأساتذة والباحثين. والتي سيتم إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 07 أوت إلى غاية 03 سبتمبر 2024.

كما سيتم تنظيم INTERNATIONAL CERTIFICATE COURSE IN HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION. على مستوى معهد TATA للعلوم الاجتماعية، والتي سيتم إجراءها خلال الفترة الممتدة من 07 أوت إلى غاية 18 سبتمبر 2024، وإلى غاية 09 أكتوبر 2024. حيث على الراغبين في الترشح للاستفادة من عروض التكوين التسجيل في الموقع الإلكتروني التالي: /https://www.itecgoi.in

وأشارت الوزارة أيضا إلى أنها تلقت مراسلة من قبل سفارة جمهورية بلغاريا بالجزائر. المتضمنة عرض تكوين في اللغة البلغارية لفائدة الطلبة الجزائريين. على مستوى قسم تعليم اللغات والتأهيل المستمر (DLTCQ) بجامعة “ST. KLIMENT OHRIDSKI بمدينة صوفيا.

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل ومعرفة الشروط للإستفادة من عرض التكوين زيارة الموقع الإلكتروني www.bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg :