منح دراسية للطلبة في فرنسا الصين وتركيا

أفرجت عدد من جامعات الوطن، عن قائمة الطلبة المعنيين بالمنح الدراسية بالخارج.

وجاء هذا بعد دراسة ملفاتهم على مستوى اللجان العلمية التي أخذت بعين الاعتبار الدرجة العلمية ومستوى كل طالب على حدى .

ومن بين الدول التي سيدرس فيها الطلبة توجد فرنسا، الصين وتركيا في انتظار الافراج عن باقي القوائم.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت جملة من الشروط التي يجب جب أن تتوفر في الطلبة المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج.

ومن بينها أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي دون إعادة السنة في نفس مسار التكوين.

وألا تتعدي سن المترشح 27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتوراه في الطب. و23 للحاصلين على شهادة الليسانس و25 سنة للحائزين على شهادة “الماستر”. وشهادة مهندس الدولة، شهادة مهندس معماري أو شهادة دكتور بيطري، دكتور في طب الأسنان، ودكتور في الصيدلة.

كما قررت الوزارة إخضاع المترشحين المذكورين لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها أو مسابقة عن طريق دراسة الملفات. أو الانتقاء عن طريق لجنة تنشأ لهذا الغرض في حالة توفر فرص جديدة للتعاون بعد فترة تنظيم المسابقة.

وحسب القرار، يتم انتقاء الطلبة غير الأجراء الذين هم بصدد تحضير أطروحة الدكتوراه. بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة. ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات.

تجدر الإشارة بانه “تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية وشروط القبول. ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الاصلية, الندوة الوطنية للجامعات, الندوات الجهوية للجامعات ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج”.