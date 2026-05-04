منح دراسية مجانية للجزائريين للدراسة في السعودية

أقرّت وزارة التعليم بالمملكة السعودية منحا دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى في مختلف التخصصات بالجامعات السعودية. وذلك إنطلاقا من العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة العربية السعودية والجزائر في مختلف المجالات ومنها المجالات التعليمية.

وتشمل المنح الدراسية، جميع المراحل “البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه” تحت عنوان “أدرس في السعودية”.

وسيكون التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الموضح به المزايا والشروط (https://studyinsaudi.moe.gov.sa).

