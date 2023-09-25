منح دراسية مُمولة بالكامل للجامعة الأمريكية وهذه الشروط

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن تقديم منح دراسية ممولة بالكامل إلى الجامعة الأمريكية في مصر أو لبنان.

وجاء في بيان للسفارة: “هل تريد أن تكمل دراستك الجامعية في الخارج لكنك لا تستطيع تحمل التكاليف؟. تمنح مبادرة الشرق الأوسط لقادة المستقبل منحة دراسية ممولة بالكامل الى الجامعة الامريكية في مصر أو لبنان”.

وأضاف البيان، أن على المتقدمين للمنحة أن يكونوا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرجين جديدين ذوي مهارات جيدة في اللغة الانجليزية.

كما أن لديهم القدرة على أن يصبحوا قادة في مجتمعاتهم وغير قادرين على تحمل تكاليف أربع سنوات من الدراسة في الخارج.

وأشار البيان، إلى أن آخر أجل للتسجيل هو 30 نوفمبر 2023.